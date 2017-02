ZeniMax übernimmt Escalation Studio

Die ZeniMax Media Inc. übernimmt das aus Texas stammende Escalation Studio, welches unter anderem an DOOM (2016) mitwirkte.

Escalation wirkte bei mehreren Titeln im Aufbau und Support des Franchises mit, und derzeit sind sie mit einigen Titeln, darunter PC-, Mobile- und VR-Spiele, beschäftigt.

„Das Team von Escalation, das Tom und Marc um sich geschart haben, hat uns immer wieder beeindruckt“, so Todd Vaughn, Vice President of Development von Bethesda. „Ihr Ehrgeiz und Einsatz für Qualität und Innovation haben zu unseren bisherigen gemeinsamen Projekten entscheidend beigetragen. Daher freuen wir uns, dass sie jetzt Teil des Teams sind.“

Man darf also gespannt sein, was uns in Zukunft von Bethesda erwartet und ob die kommenden Titel von dieser Übernahme profitieren.