The Elder Scrolls Online: Morrowind – Schlachtfelder-PVP

Nachdem Bethesda vor kurzem die Möglichkeit bot, dass Spieler „The Elder Scrolls Online: Morrowind“ erkunden konnten, wird nun mit einem Video zu den Schalchtfeldern nachgelegt.

Besucher der PAX East in Boston konnten die neue Klasse des Hüters testen, der berühmten Region Vvardenfell einen Besuch abstatten und sich im neuen, rasanten Schlachtfelder-PvP-Modus beweisen. In erbitterten 4vs4vs4-Gefechten setzten Spieler den vernichtenden neuen Eis-Zauber ein, warfen Gegner in die glühend heiße Lava des Roten Berges und rangen mit gewaltigen Kriegsbären, die alle zerrissen, die es wagten, ihre Hüter-Meister anzugreifen.

The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint am 6. Juni 2017 für alle gängigen Plattformen.