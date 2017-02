Resident Evil 7 – Banned Footage Vol. 2 – DLC ab heute erhältlich

Capcom veröffentlicht heute den 2. Download Content für Resident Evil 7 Biohazard: Banned Footage Vol. 2 (Verbotenes Filmmaterial Vol. 2).

Der DLC kostet 14,99€, bzw ist im Season Pass enthalten, und enthält die Episoden „Daughters“ und „21“. Dazu kommt der Extra-Spielmodus „Jack’s Birthday“.

In „Daughters“ erhält man einen tieferen Einblick in die Geschichte der Familie Baker, es wird sich wohl um Zoe und das Leben vor den Ereignissen in Resident Evil drehen.

In „21“ muss man mit Lucas Baker um sein Leben spielen und bei „Jack’s Birthday“ gibt es ein Rennen gegen die Zeit, in der man Jack Baker mit Geschenken überhäufen muss, um ihn glücklich zu halten.

Die PS VR wird im letzten Modus nicht unterstützt.

Die DLCs 1 und 2 werden am 21. Februar auch für andere Plattformen zur Verfügung stehen. Im Frühling kommt eine zusätzliche kostenlose Episode mit dem Titel „Not A Hero“, die eine eigene Geschichte abseits von Ethans darstellt.