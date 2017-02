Wir sitzen wieder in der VR und Ethan und Eveline erwarten uns im Maschinenraum. Die Sicherung ist endlich kein Problem mehr und so können wir nach unten fahren und Ethan befreien. Eveline findet das natürlich ganz und gar nicht in Ordnung, aber was will man machen.

