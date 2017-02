Nutaku bringt exklusiv das „Kamihime Projekt“ [NSFW]

Die Gamingplattform für die „erwachseneren“ Spiele Nutaku darf exklusiv auf englisch das neue Spiel „Kamihime Projekt“ anbieten, das wohl Nr.1 Spiel der größten japanischen Portale DMM.com und DMM.co.jp.

Das JRPG wird damit zum ersten mal in englischer Sprache verfügbar sein und soll regelmäßig neue Updates direkt von den Entwicklern erhalten.

Zusätzlich sind wöchentliche Events für Items und neue Charaktere geplant.

Wie für Nutaku üblich, handelt es sich hier natürlich nicht nur um ein RPG, sondern um ein Spiel voller Anime und Hentai, einer Fantasy-Story voller weiblicher Hauptfiguren und dem Kampf gegen das Böse.

Was in den Trailern immer nach einem bunten Spaß und Ecchi aussieht, wird in dem Spiel aber auch mal in handfestere Szenen umgesetzt.

Das ganze behandele ich gerne als Special Interest, und auch wenn mir nach so einem Artikel das wohl keiner glaubt, ich spiele diese Titel nicht, aber sie haben eben auch ihre Daseins-Berechtigung und daher wird es ab und An mal etwas dazu geben.