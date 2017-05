NIOH – Erste Erweiterung kommt

Am 2. Mai erscheint die erste Erweiterung für das Action-RPG NIOH: Drache des Nordens.

Nach Williams Feldzug im Hauptspiel kommen Gerüchte in der Oshu-Region auf, dass der Herrscher Masamune Date Geistersteine sammelt. Dadurch scheint die Anzahl der Yokai zu steigen, was natürlich Tumulte in der Bevölkerung auslöst.

Die neue Region wird daher mit einer Menge Kämpfe gegen Yokai und anderen Gefahren einher gehen, aber dafür wird es auch neue Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten geben, mit denen man sich fortan gegen dieses Ungemach wappnen kann.

„Drache des Nordens” wird separat zum Kauf erhältlich (9,99€) sein. Besitzer des Season Pass für Nioh erhalten die Erweiterung kostenlos. Am 2. Mai erscheint der DLC für PS4.