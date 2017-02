NieR: Automata – Neuer Trailer und Demo verfügbar

Square Enix arbeitet fleißig weiter am Action-RPG NieR: Automata und präsentiert mit Freude einen neuen Trailer.

Dieser läuft unter dem Titel Der Menschheit zur Ehre 119450310 und ist ab sofort auf Youtube anzusehen.

Dieser stellt die Androiden 2B, 9S und A2 vor, welche auf einer gefährlichen Mission sind.

Zur Story des Spiels:

Eindringlinge aus einer anderen Welt greifen ohne Vorwarnung an und entfesseln ihre Waffen: Maschinen. Angesichts dieser unüberwindlichen Bedrohung wird die Menschheit von der Erde vertrieben und sucht Zuflucht auf dem Mond.

Die Menschen entwickeln eine Armee aus Android-Soldaten, in dem Bestreben, sich zur Wehr zur setzen, aber alles, was sie erreichen, ist nur eine Verlangsamung des Vormarsches der Maschinen. Um den Stillstand zu beenden, setzt der Widerstand eine neue Einheit der Android-Infanterie ein: YoRHa.

Ausserdem gibt es für alle PS4-Spieler, die auch ein PS Plus Abo haben die NieR: Automata™ DEMO 120161128 in der man mit 9S und 2B einen Einblick in den dystopischen Kampf bekommen kann.

NieR: Automata erscheint am 10. März 2017 für PS4.