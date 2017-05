Bandai Namco kündigt ein weiteres Naruto-Spiel an, dieses Mal geht es in den Kampf 4 vs 4 mit NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER.

Der neueste Teil der Serie kommt für PC, XBox und PS4 auf den markt und wird gigantische Areale enthalten, die die Kämpfe auf verschiedene Ebenen tragen und sogar an Wänden stattfinden.

Dabei können Spieler kooperativ mit Freunden spielen und ihre Teams zum Sieg führen, um schließlich zu den Online-Top-Ninjas zu gehören.