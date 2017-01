Little Nightmares – Release-Termin und Vorbesteller Boni

Bandai Namco bringt mit Little Nightmares ein unglaublich schönes und gleichzeitig verdammt gruseliges Spiel auf den markt: Little Nightmares. Und nun gibt es genauere Infos dazu.

Ab sofort kann man Little Nightmares für PS4, XBox One und auf GOG und Steam vorbestellen und hat dabei die Auswahl zwischen der Standard- und der Six-Edition.

Die Six-edition ist limitiert und richtet sich an Sammler.

Sie enthält eine 10cm hohe Figur, den originalen Soundtrack sowie ein A3-Poster und Sticker-Board.

Darüber hinaus erhalten alle Vorbesteller auch die „Scarecrow Sack“- und „Upside Down“-Maske. PS4- und PC-Spieler bekommen dazu den Soundtrack und ein PS4-Theme / Wallpaper.

Die mit nichts weiter als ihrem Verstand und einem Feuerzeug im Schlund gefangene Six

muss das Licht in der Finsternis finden und über sich hinauswachsen, um den wachsamen

Blicken der monströsen Bewohner fernzubleiben und zurück in die Außenwelt zu finden. Gib

Acht, da sich in Wahrheit hinter jedem Raum eine Zelle und hinter jedem Bewohner eine

Bedrohung verbirgt, die es zu enträtseln und zu überlisten gilt. Verstecke dich vor Gefahren,

schleiche um sie herum, klettere in Richtung Freiheit und entfliehe furchterregenden

Monstern wie dem Hausmeister, der als neuer Charakter im Trailer „Die neun Tode von Six“

enthüllt wurde.

Wer Little Nightmares nicht kennt, für den gibt es auch einen Trailer.

Little Nightmares erscheint am 28. APril 2017 als digitaler Download und ist dann im Laden erhältlich.

Die Six Edition kostet rund 35€, die Standard Edition 25€