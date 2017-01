Ich lade euch auf ein Spiel ein, ein Spiel mit harten Regeln und noch härteren Gegnern.

Let It Die gilt derzeit als Geheimtipp für alle PS4-Besitzer und ist sogar Free 2 Play für PS Plus Member.

Dieses Hardcore-Game überzeugt mit einer Mischung purer Gewalt, Hass, Dark Souls und Mad Max.

Seit dabei, wenn ich versuche auf die nächste Etage zu erklimmen.