In Vitra – JRPG aus Deutschland

Old School Final Fantasy trifft auf Secrets of Mana, „In Vitra“ kommt im März.

Die Games-Publisher rokapublish aus Darmstadt veröffentlichen das 3D Rollenspiel zusammen mit den Entwicklern bumblebee und wollen Spieler auf eine neue Reise, die einen doch irgendwie in die Vergangenheit bringen soll, schicken.

„In Vitra“ erinnert spielerisch an die frühen Final Fantasy-Klassiker und versprüht dabei das Flair von „Secret of Mana“. Es führt die Spieler in die fantastische Welt von Vitra, die durch die Ausbreitung einer mysteriösen Krankheit bedroht wird.

Der junge Noa und seine Gefährten sind auf der Suche nach einem Heilmittel für eine Krankheit. Die vier Helden reisen durch den dunklen Teil von Vitra und begegnen gefährlichen Kreaturen.

Features:

Fantastisches Rollenspiel in sympathischer Top-Down Optik

15 Stunden reiner JRPG-Spielspaß

Packende Fantasy-Geschichte mit interessanten Wendungen

Überraschendes Mysterium um Vitra

Dutzende liebevoll gezeichnete Kreaturen, die Vitra bevölkern

Unzählige Zauber und Fertigkeiten mit Stufensystem

Forderndes, rundenbasiertes Kampfsystem

Fantastischer Soundtrack