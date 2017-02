Horizon Zero Dawn – Launch Trailer

Nicht mehr lange und das lang erwartete Playstation-Only Epos „Horizon Zero Dawn“ erscheint. Zur Einstimmung gibt es einen Trailer.

Die Niederländer von Guerillia Games (Killzone) wagten sich mit Horizon zero Dawn in ein für sie neues Gebiet.

Open World ist immer eine Herausforderung, eine an der viele Studios auch scheitern. Aber schon jetzt konnten Trailer sowie die ersten Vorab-Wertungen überzeugen, und so muss sich Guerilia Games keine großen Sorgen machen.

Horizon Zero Dawn brungt den Spieler in eine postapokalyptische Welt, die von gewaltigen Robotertieren bevölkert ist. Heldin des Action-Rollenspiels ist die junge Kriegerin Aloy, die nicht nur die junge menschliche Zivilisation gegen innere und äußere Feinde verteidigt, sondern auch Licht in ihre Vergangenheit und die der Welt bringt. Neben der denkwürdigen Geschichte besticht Horizon Zero Dawn mit wilder Naturschönheit, einzigartigem Design der weltbeherrschenden Maschinenwesen sowie vielfältigen Aufgaben, die in einem weitläufigen offenen Schauplatz auf den Spieler warten.