Heavy Metal Machines – Death Metal Matches

Vollgas, volle Bässe und geile Riffs: Heavy Metal Machines geht in die Open Beta.

Entwickler Hoplon bastelt derzeit an einem Racing Game mit dem richtigen Sound und Gameplay.

Denn hier wird gnadenlos alles weggemoshed.

Deathmatches und Rennspielen, in der 4er-Teams verschiedenste Fahrer steuern – vollgepackt mit

Spezialwaffen, ausgefallenem Zubehör und einzigartigen Fähigkeiten. Im Getöse von Explosionen,

bombastischem Waffenarsenal und einer nahezu grenzenlosen Anzahl an Upgrades und Features

ermutigt Heavy Metal Machines Spieler dazu, rundenweise in epischem Ausmaß Verwüstung

anzurichten.

Die Open Beta ist ab heute Abend auf Steam verfügbar. Voranmeldung unter

http://www.heavymetalmachines.com/.