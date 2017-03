Hearthstone – Die Reise nach Un’Goro

Blizzard gibt heute bekannt, dass das nächste Addon für das Online-Kartenspiel Hearthstone im April kommt.

Der Krater von Un’Goro ist bekannt für seine Flora und Fauna. Dinosaurier streifen durch dieses Gebiet und konnten hier Jahrhundertelang überleben. Hier gibt es noch die wilden Elementare, hier gibt es Jäger, Räuber und Gefahren an jeder Ecke.

EINE LEGENDÄRE QUEST

Reise nach Un’Goro führt außerdem eine neue Art von legendären Karten in Hearthstone ein: Quests. Quests sind immer in eurer Starthand verfügbar. Sobald sie ausgespielt werden, warten sie ähnlich wie Geheimnisse neben eurem Heldenportrait darauf, ausgelöst zu werden (nur weiß in diesem Fall euer Gegner genau, welche Quest ihr verfolgt!). Quests haben verschiedene Anforderungen wie „Spielt 7 Diener mit Todesröcheln aus“ und belohnen euch beim Abschluss mit einer besonders starken Karte!

Mit dem nächsten Addon endet das Jahr des Kraken und eine Ära geht vorüber. Dafür beginnt dann das Jahr des Mammuts und im Standardformat werden die Sets aus „Der Schwarzfels“, „Das Große Turnier“ und „Die Forscherliga“ nicht mehr spielbar sein.

Wie schon zuvor, wird es auch ein Vorbestellerpaket mit 50 Kartenpackungen zum preis von ca 45€ statt 50€ geben.