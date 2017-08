gamescom 17: LineUp von aerosoft bekannt

Der Softwarehersteller Aerosoft gab sein LineUp für die diesjährige gamescom bekannt.

Die gamescom findet vom 22.08. bis zum 27.08.17 in Köln statt.



Am Stand C-005 in der Halle 10.1 wird sich Aerosoft rumtummel und zeigt uns Einblicke in folgende Arbeiten:

• Autobahnpolizei Simulator 2

• The Bus

• Delivery Simulator

• Fernbus Simulator – Addon Österreich / Schweiz

• Notruf 112 Mobile

• OMSI 2 – Addon Metropole Ruhr

• On the Road

• Strohbergung Add

-on für den Landwirtschafts

-Simulator 2017

• XPlane 11

• Urlaubsflug Simulator