Games of Glory – Closed Beta am Wochenende

Lightbulb Crew will dieses Wochenende mit seinem Top-Down-Teamshooter „Games of Glory“ in die Closed Beta gehen.

Vom 10. März bis 12. März wird es auf PC und PS4 möglich sein einen von 15 Klonen in 3vs3- und 4vs4-Matches gegeneinander antreten zu lassen.

Und das sogar Cross-Plattform.

Games of Glory ist in einen Sci-Fi-Universum angesiedelt. In der Welt namens Synarchy treten die Klone der besten Krieger in futuristischen Arenen gegeneinander an, um die Massen zu unterhalten und Konflikte im Imperium zu lösen. Auf dem Planeten Arkashan können Spieler mit jeweils vier Klonen gegeneinander kämpfen. Ziel ist es, Punkte zu erobern und halten, um schließlich die gegnerische Basis zu belagern. Auf Svandia hingegen, stehen sich jeweils drei Spieler gegenüber, die den eigenen zufällig ausgewählten Star des Teams beschützen und gleichzeitig den des Gegners ausschalten müssen. Das Team, das zuerst fünf Runden für sich entscheiden kann, gewinnt.

Die Anmeldung ist auf der Webseite möglich.