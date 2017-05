Dark Souls 3 – The Ringed City ist nun verfügbar

Bandai Namco und From Software bringen den zweiten und damit letzten DLC für Das Action-RPG Dark Souls 3: The Ringed City.

Der neue Content kommt für PC, PS4 und XBox und bringt 2 neue Gebiete, in welchem die Spieler nach Herzenslust verrecken können.

In dem neuen Abenteuer jagen die Spieler den Sklavenritter Gale bis ans Ende der Welt, wo er nach der Dunklen Seele der Menschheit sucht.

Am Ende des Age of Fire, dort wo die Welt endet und alle Kontinente zusammenlaufen, steigt ein einsamer Abenteurer in die irrsinnigen Tiefen der Erde hinab und enthüllt die Geheimnisse der Vergangenheit. Wenn sich die Spieler auf ihren Weg in die sagenumwobene Ringed City begeben, treffen Sie auf alte Monster, neue Charaktere, die sich am Rande des Wahnsinns befinden, neue Rüstungen, Waffen, Magie und zu guter Letzt eine längst verlorene Stadt voller neuer Horrorszenarien, welche die Spieler überwinden müssen.

Am 21. April können Spieler dann die vollständige Geschichte mit der Dark Souls 3: The Fired Fades Edition entdecken.