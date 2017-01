Battlecrew Space Pirates – Closed Beta Termin

Dontnod Eleven schmeißt nächste Wochenende den 2D PvP-Shooter Battlecrew Space Pirates in die Closed Beta.

Ich gebe zu, ich habe bisher nichts von dem Titel mitbekommen, aber der Trailer sieht schon witzig aus und erinnert an gute alte Zeiten (Teeworlds).

Die Closed Beta beginnt am 19. Januar, ca 17 Uhr, und endet am Sonntag, den 22. Januar.

In dieser Phase wird es fünf verschiedene Maps geben und zwei verschiedene Modi.

So kann man im 4 vs 4 Gold Rush antreten und Gold sammeln, wie der Name sagt oder man spielt 2 vs 2 Deathmatch.

In dieser Closed Beta wird es die Möglichkeit geben, mit seinen Freunden ein Squad zu bilden.

Während der Early Access Phase, die Ende Januar starten soll, werden zusätzliche Inhalte (neue Karten, neue

Skins etc.) durch verschiedene Mechaniken hinzugefügt, wie etwa durch Crowd Unlocking, Community

Challenges, zeitlich begrenzte Events, Updates und Community Umfragen. Während diese Updates

implementiert werden, arbeitet das Team weiterhin daran das Spiel bis zum endgültigen Release noch

besser zu machen.

Anmeldung für die Closed Beta über die offizielle Webseite: http://www.battlecrewgame.com/.