Amigo sucht Spieletester für „Saboteur“

Der Spieleverleger Amigo sucht Spielgruppen, die gerne mal neue Gesellschaftsspiele ausprobieren möchten, dieses Mal für „Saboteur“

Im März sollen Studenten und Gesellen, die das Spiel noch nicht kennen, die Möglichkeit erhalten es zu testen. In diesem Kartenlegespiel müssen die Spieler zusammen und entgegen arbeiten, denn am Anfang wird verdeckt entscheiden, wen Saboteur und wer Zwerg ist und dann soll gemeinsam ein Stollen gegraben werden. Die Wegekarten werden gelegt um vom Startpunkt an eine von drei Zielkarten zu kommen, und dann den Schatz zu erreichen. Die Saboteure müssen dies verhindern, ohne dabei aufzufallen.

Teilnahmezeitraum vom 06.03.–20.03.2017. Bewerbung ab 06.03.2017 unter www.amigo-spiele.de.

Der Spieleverlag AMIGO startet regelmäßig neue „Spieler gesucht“-Aktionen. Jeden Monat haben bis zu 100 Spielegruppen verschiedener Bereiche die Möglichkeit, ein Spiel des Verlags zu testen und anschließend zu bewerten. Als kleine Anerkennung wird unter allen Bewertungen Anfang 2018 noch ein DankeschönGewinnspiel veranstaltet, bei dem dann eine Testgruppe als Gewinn ihr eigenes Spielpaket mit individuellen Wünschen zusammenstellen darf.