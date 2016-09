Zenith – Ein RPG mit Humor

Infinigon bringt ein neues Action RPG auf den PC und die PS4: ZENITH

Und eines will Zenith am Anfang schon klar machen: Hier darf gelacht werden.

Argus ist ein Magier des 30.-was-auch-immer-Grades und will groß raus kommen. Aber in einer Welt voller irrwitzig riesiger Schwerter und den seltsamsten Magien und Erfindungen ist es gar nicht mal so einfach etwas besonderes zu sein.