YO-KAI WATCH – Mehr Lizenzpartner im Jahr 2017

Das YO-KAI WATCH – Universum erhält im kommenden Jahr noch weiteren Zuwachs und wird in Europa weiter ausgebaut.

Im April dieses Jahres startete das lang erwartete YO-KAI WATCH schon mit einem 3DS Spiel und einer Serie, sowie einigen Partnern für diveres Spielzeug (wir berichteten).

Die VIZ Media Europe und die Lizenzagentur m4e bringen nächstes jahr mit weiteren Partner neue Produkte des Franchises auf den deutschen Markt.

Alle wichtigen Kategorien werden von dem umfassenden Lizenzprogramm abgedeckt, darunter Printveröffentlichungen, Sammelartikel, Kleidung, Schuhe, Süßwaren, Accessoires, Schreibwaren und vieles mehr.

Damit scheint die gesamte Marke YO-KAI WATCH einen unfassbaren Boom zu erhalten, was uns alte Hasen an Pokemon und Co erinnern sollte, dass sich ja immer noch wie geschnitten Brot verkauft 🙂

Der Trend wird auch mit Freuden von großen Händlern wie Amazon, Toys’R’Us und Gamestop unterstützt.

Im Frühjar 2017 kommt die zweite Staffel mit 52 Folgen und auch der Kinofilm soll nächstes Jahr in die hiesigen Lichtspieltheater kommen.

Der vorläufige Veröffentlichungsplan für die nächsten Yo-kai Watch Produkte im Überblick:

4. Quartal 2016

Kazé Deutschland: DVD, Manga

GB Eye: Poster

Just Toys: Schlüsselanhänger

Stor: Geschirr

Panini: offizielles Magazin, Stickeralbum

Quartal 2017

Nestler: Schreibwaren und Schulbedarf

Play by Play: Kissen, Rucksäcke

United Labels: T-Shirts, Sweatshirts, Overalls

Quartal 2017

Dracco: Süßwaren

GB Eyes: Glaswaren, Klebe-Tattoos

BIP Holland: Süßwaren

Topps: Gummibärchen, Toffee

CTI: Bettwaren und Wohnaccessoires

Quartal 2017

Leomil: Schuhe

Van der Erve: Strumpfwaren

Cookie Company: Badekleidung