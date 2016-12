Warhammer Vermintide – Neuer DLC Incoming

Fatshark kündigt einen neuen DLC für Warhammer – End of Times – Vermintide an: Karak Azgaraz

Nach „Schluesselschloss“ und „Drachenfels“ kommt ein DLC mit nicht ganz so deutschem Namen: Fatshark kündigt einen neuen DLC für Warhammer – End of Times – Vermintide an: Karak Azgaraz.

Heute, dem 2. , bis zum 4. Dezember wird es dazu eine Open Beta geben.

Am 15. Dezember geht der DLC dann Live.

Der DLC enthält 3 neue Level, die in den verschneiten Spitzen der Grey Mountains angesiedelt sind. Man muss sich einen Weg zu den Signalfeuern bahnen, um nahe gelegene Zwergensiedlungen vor den Angriffen der Skaven zu warnen.