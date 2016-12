Wargaming – World of Tanks Paket für Kinder

Was im Titel etwas merkwürdig klingt ist eigentlich eine Kooperation von Wargaming mit War Child, um Kindern in Krisengebieten zu helfen.

War Child ist eine gemeinnützige Organisation, die sich darauf fokussiert, Kinder in Krisenregionen auf der ganzen Welt zu unterstützen. Sie bieten Kindern Schutz, Ausbildung und sorgen für die Umsetzung von Rechten für die Kinder.

Wargaming bringt heute ein „For the Children“-Bundle auf die PS4, die XBox One und XBox 360, bei der der ganze Erlös direkt an die Organisation geht.

Das Bundle ist bis zum 1. Januar 2017 verfügbar und enthält einen Erfahrungsboost für die Fahrzeuge sowie Besatzung und mehrere Erste-Hilfe-Pakete.

„War Child sehnt sich nach einer Welt, in der Kinderleben nicht mehr durch Kriege zerrüttet werden“, so Rob Williams, CEO von War Child. „Die Unterstützung von Wargaming durch das „For the Children“-Paket für World of Tanks auf Xbox 360, Xbox One & PlayStation 4 wird es uns ermöglichen, noch mehr Kindern zu helfen und sie dabei zu unterstützen, wieder in Sicherheit zu leben, eine Chance auf Ausbildung zu erhalten und ihnen Hoffnung für die Zukunft zu schenken.“

„Wargaming ist stolz darauf, so eng mit einer Organisation zusammen zu arbeiten, welche diese wunderbare Unterstützung für Familien, die so viel durchmachen mussten, anbietet“, sagt TJ Wagner, Executive Producer von Wargaming. „Wir hoffen dazu beizutragen, dass das Anliegen von War Child weiter verbreitet wird und dass wir durch unser Spiel unterstützend Hilfe für Kinder und ihre Familien auf der ganzen Welt erhalten werden.“

Um mehr über War Child und die Möglichkeiten über Spenden zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.warchild.org.uk/