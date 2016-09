War of Crown – Mobile Strategy nächste Woche in der Beta

Nächste Woche starten Gamevil und Asone Games mit ihrem mobilen Strategietitel War of Crown in die Closed Beta.

Obwohl der Release erst für das erte Quartal 2017 angesetzt ist, werden jetzt schon die ersten Tests gemacht. Allerdings vorerst nur Android und nur in Korea, Japan und den USA. Wer also teilnehmen möchte, muss wahrscheinlich via VPN o.ä. seine Anmeldung einreichen.

Alle Spieler der Closed Beta erhalten als Belohnung Ingame-Währung im Wert von bis zu 50 US-Dollar, die sie nach dem offiziellen Release im Spiel nutzen können.

Das Spiel wird rundenbasierend ablaufen und soll eine Spieltiefe bieten, die es sonst nur auf dem PC oder einer Konsole gab. Allerdings mit Mechaniken, die genau auf mobile Endgeräte zugeschnitten sind.

In War of Crown ziehen Spieler an der Seite des Hauptcharakters Eshirite in die Schlacht, erkunden 3D-Maps und sichern sich den Sieg über Feinde, indem sie geschickte Taktiken austüfteln und das Terrain zu ihrem Vorteil nutzen.

Hier geht’s zur Vorab-Anmeldung.