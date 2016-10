Ubisoft auf Weihnachtstour #FXMAS16 – The Crew bekommt 2. AddOn

Ubisoft ist derzeit auf einer kleinen (vor)weihnachtlichen Tour und präsentiert einige ausgewählte Games.

Unter anderem stellte man uns das nächste AddOn von The Crew vor: Calling All Units.

The Crew erschien im Dezember 2014 und erhielt schon einen DLC namens Wild Run. In den letzten Jahren konnte man damit über 9 Millionen Spieler begeistern, was unter anderem an den ständigen Erweiterungen und neuen Fahrzeugen liegt. Zusammen mit der Community werden neue Renn-Modi geschaffen oder Features wie der Foto-Modus eingeführt, welcher schon über 14 Millionen Fotos hervorbrachte.

Mit einer Open World von ganz Amerika ist The Crew wohl das größte Racing-MMO und da war es nur klar, dass Fans sich neue Features wünschen.

So kam das lang ersehnte Calling All Untis zu stande.

Wie der Name verrät, geht es hier um Cops und Street Racer, die die Welt auf den Kopf stellen, oder das verhindern sollen.

Spieler können sich dann entscheiden, ob sie zu den Cops oder den Racern gehören wollen.

Die Racer starten „illegale“ Rennen indem sie durch Loot-Kisten fahren, diese dann bis zum Ziel bringen und so neue Auto-Teile erhalten.

Die Cops wiederum müssen den/die Racer stoppen. Wenn ein Racer eine Kiste aufsammelt, werden alle Cops darüber informiert und können der Jagd beitreten. Damit es aber nicht zu langweilig wird, gibt es auch eine Minimum-Zahl an KI-Fahrzeugen.

Beide Parteien erhalten Skills, mit denen sie den anderen Schaden können, bzw schneller entkommen.

Das ganze erinnerte beim Anzocken stark an ein „Need for Speed: Most Wanted“, nur das man sich entscheiden darf, auf welcher Seite man steht.

Optisch hat mich The Crew: Calling All Units echt vom Hocker gehauen, aber das liegt wohl an den Vorführ-PCs mit dicker NVidia GTX 1080.

Am 29. November erscheint The Crew: Calling all Units als digitale Version. Passend dazu veröffentlicht Ubisoft auf eine Ultimate Edition, in welcher The Crew, Wild Run, Calling All Units und der Season Pass enthalten sind.