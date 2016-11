Törnament – Die dritte Runde kömmt

Doktor Froid, die Space Frogs, Amazon und die Freaks 4 U Gaming arbeiten am dritten Hearthstone Event, welches seinen Höhepunkt auf der DreamHack Leipzig finden soll.

Zum ersten Mal können Fans sich für das Turnier qualifizieren und am Ende im Januar in einer Live Show zeigen, was sie so drauf haben.

Um dieses Vorhaben zu unterstützen, bietet Amazon exklusive Deals ihrer Amazon Coins an, mit denen sich die Teilnehmer als auch die Zuschauer, über den App-Shop ihre Decks weiter ausbauen können.

Amazon bietet extra Amazon Coins an, von denen man sich neue Packs im Amazon App-Shop kaufen kann. Hier soll es während des Törnaments extra Deals und Gimmikcs geben.

Wer teilnimmt, muss vorher seinen „Meister“ wählen und entscheidet sich damit auch für ein Team. Zur Auswahl stehen:

Team Spandau DoktorFroid Space Frogs Max „HandOfBlood“ Knabe Maxim „Maxim“ Markow Florian „LeFloid“ Mundt Max „Frodo“ Krüger Steven Schuto Fabian Rieck

Der vierte Meister wird unter dem Amazon App-Shop laufen und noch bekannt gegeben.

Turnierverlauf

Ab sofort beginnt das große Scouting nach ehrwürdigen Teilnehmern. Dazu hält jedes Team nach talentierten Hearthstone-Spielern Ausschau. Am Ende jedes Qualifiers steht ein Zweierteam, das sich in der nächsten Turnierphase, einem Studio-Event in Berlin, gegen die anderen drei Clans beweisen darf. Der Clou: Hier gilt es nicht nur mit Spieltaktik zu punkten, sondern sowohl die Jury als auch die Zuschauer mit seinem Charisma und Humor für sich zu gewinnen. Das überzeugendste Zweiergespann tritt im Januar gegen ihre Meister auf der Amazon-Bühne auf der DreamHack Leipzig an und spielt um den renommierten Titel „King of Das Törnament“. Alle Turnierphasen werden live auf www.törnament.de ausgestrahlt.

Wen jetzt schon Das Törnament-Fieber gepackt hat, der sollte seine Augen in den nächsten Tagen nach dem offiziellen Hashtag #DTRETÖRNS offen halten oder sich gleich auf www.törnament.de für einen der vier Qualifier registrieren.