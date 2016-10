Prey – Die Geschichte von TranStar

Bethesda und die Arkane Studios entwickeln derzeit das Spiel „Prey“ und liefern den Spielern schon vorab mit Hintergrundgeschichten ein.

Vor langer langer Zeit gab es schon einmal ein Spiel mit diesem Titel, aber hier handelt es sich nicht um eine Fortsetzung und um Prequel. Es ist viel mehr ein Spin-Off mit eigener Geschichte.

Und um diese besser zu verstehen, veröffentlichten die Arkane Studios schon einige Teile der Hintergrundgeschichte, dieses Mal „Die Geschichte von TranStar“.

In einer alternativen Zeitlinie konnte Kennedy das Attentat überlebene, und wie es Multiversen so an sich haben, trat das eine ganze Kette von Ereignissen los, die die Welt völlig veränderten.

Kennedy forcierte das Raumfahrtprogramm, und zusammen mit der UdSSR wurde ein russicher Satellit zur Raumstation ausgebaut. Später übernahm eine private Firma diese Station: TranStar war nun im Besitz der Talos I.

Prey erscheint 2017 für PC, PS4 und XBox One