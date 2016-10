Pokemon Sonne und Mond auf der Frankfurter Büchermesse

Am 23. November kommen die neuen Spiele der Pokemon-Reihe auf den Markt, und vorher lässt Nintendo die Spieler einen Blick werfen.

Am 22. und 23. Oktober findet die Internationale Buchmesse und Frankfurt statt, und zusätzlich zu den Animes kommen auch immer wieder Publisher und stellen das eine oder andere Spiel aus.

Messebesucher können am CosDay²-Stand im Congress Center (Raum Conclusio, Ebene C2) eine Demoversion der neuen Spiele ausprobieren.

Aber was ist mit denen, die nicht nach Frankfurt kommen können?

Kein Problem, schon ab dem 18. Oktober kann jeder 3DS-Besitzer eine Spezial-Demo aus dem Nintendo eShop laden.

Ein Flyer, der den direkten Link zu dem Gratis-Download enthält, wird am CosDay²-Stand auf der Buchmesse verteilt.

Dessen Besucher dürfen sich zudem an weiteren Spielstationen austoben und sich in die Abenteuer von Pokémon Omega Rubin, Pokémon Alpha Saphir und Pokémon Super Mystery Dungeon stürzen. Zudem warten Samstag und auch Sonntag Turniere in Pokémon Tekken, Super Smash Bros. for Wii U und Mario Kart 8 darauf, gewonnen zu werden.

Cosplayer können auf der Messe auch an einem Fotowettbewerb teilnehmen und so eine Limited Edition des neuen Pokemon mitsamt New 3DS gewinnen.