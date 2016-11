PlayStation 4 Pro – Software Liste

Sony hat eine Woche vor Release der PS4 Pro eine Liste mit den unterstützten Titeln veröffentlicht.

Die Frage ob eine PS4 Pro sich lohnt ist natürlich gerechtfertigt.

Lohnt es sich, eine neue Konsole für 400€ zu kaufen, die eigentlich nicht neu sondern nur besser ist.

Was nützt die bessere Hardware, wenn es keine Spiele dafür gibt?

Ab dem 10. November wird es also nicht nur eine stärkere PS4 geben, sondern es werden 30 Spiele unterstützt, die eine verbesserte Grafik bieten.

Bis Ende 2016 werden es mehr als 45 und alle „First-Party“-Titel die ab 2017 erscheinen, sollen von der verbesserten Hardware profitieren, z.B. Horizon Zero Dawn.

Die folgenden Titel werden ab der Veröffentlichung verfügbar sein:

• Bound™

• Call of Duty®: Black Ops 3

• Call of Duty®: Infinite Warfare

• Call of Duty®: Modern Warfare Remastered

• Deus Ex: Mankind Divided™

• DRIVECLUB™ VR

• EA SPORTS™ FIFA 17

• HELLDIVERS™

• HITMAN™

• Hustle Kings™

• inFAMOUS™ First Light

• inFAMOUS™ Second Son

• Knack™

• Mafia III

• Mittelerde™: Mordors Schatten™

• NBA 2K17

• Paragon

• Ratchet & Clank™

• RIGS™ Mechanized Combat League

• Rise Of The Tomb Raider™

• Robinson™: The Journey

• SMITE

• Super Stardust™ Ultra

• The Elders Scrolls Online®: Tamriel Unlimited™

• The Elder Scrolls V: Skyrim® Special Edition

• The Last Of Us™ Remastered

• The Last Of Us™: Left Behind

• THE PLAYROOM VR

• Titanfall® 2

• Tumble

• Uncharted 4™: A Thief‘s End

• Until Dawn™: Rush of Blood

• VR Worlds

• World Of Tanks

• XCOM 2