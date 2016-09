NZXT – Designgehäuse und interner USB Hub

NZXT, Hardwarehersteller, bringt nicht nur ein neues schickes Gehäuse auf den Markt, auch ein interner USB Hub wurde vorgestellt.

Etwas, das Modder und Bastler vielleicht schon immer mal wollten und so wie ich nicht mal wussten, dass es sowas gibt: NZXT bringt einen internen USB-Hub.

Dieser kann dank magnetischer Halterung überall im Gehäuse untergrebracht werden und so interne Systeme versorgen. Zum Beispiel Mikrocontroller Systeme für eigene Beleuchtungen oder Lüftersteuerungen. Er enthält 3 interne und 2 externe USB-Anschlüsse und wird via Molex-Stecker mit Spannung versorgt. Auch könnte man so diverse Dongles, etc im Gehäuse unterbringen und so wichtige, äußere USB-Slots frei machen.

Der Internal USB Hub ist ab sofort mit einer UVP von 19,99€ verfügbar.

Das Designgehäuse trägt den Namen S340 und ist sogar VR Ready.

Die Front hat sogar einen HDMI-Anschluss und mit einer magnetischen VR-Brillenaufhängung kann man auch dieselbe problemlos am Gehäuse baumeln lassen.

„Das klare, gehärtete Glas des S340 Elite erlaubt es, das Innenleben des PCs auf eine noch nie dagewesene Eleganz in Szene zu setzen“, sagt Johnny Hou, NZXTs Gründer und CEO. „Wir waren schon immer der Meinung, dass es einfach sein sollte einen optisch ansprechenden PC zu bauen und genau das wird jetzt mit dem S340 Elite noch leichter.“

Eine Seitenwand aus Glas bietet ständige Blicke auf das Innenleben der Maschine und montierte Kabelklammern sorgen für die nötige Ordnung.

Einer der coolsten PC-Schrauber auf Youtube, BitWit, hat das Gehäuse schon am Wickel und baute da was nettes draus.

Das S340 Elite Case kommt ab Oktober in 3 Farbvarationen auf den markt und wird eine UVP von 99,90€ haben.

NZXT S340 Elite und S340 im Vergleich:

S340 Elite S340 Stahlkonstruktion Ja Ja Staubfilter an den Lufteinlässen Ja Ja Kabelmanagement-Schiene Ja Ja Netzteiltunnel Ja Ja Seitenteil mit gehärtetem Glas Ja Nein VR-Brillenaufhängung / Kabelaufhängung Ja Nein Kabelmanagement-Klammern Ja Nein Frontale VR-Anschlüsse (HDMI, 2 zusätzliche USB-Ports) Ja Nein Zusätzlicher SSD-Montageplatz auf dem Netzteiltunnel Ja Nein

Spezifikationen des NZXT S340 Elite

Farben Weiß, matt

Schwarz, matt

Schwarz-rot, matt Materialien Gehärtete Fensterseitenwand, Stahl, ABS-Kunststoff Maße (B x H x T) 203 x 474 x 432 mm Gewicht 8,13 kg Mainboard Mini-ITX, microATX, ATX 3,5″-Einbauschächte 2 + 1 2,5″-Einbauschächte 3 + 1 Steckkartenplätze 7 Frontanschlüsse 2x USB 3.0

2xUSB 2.0

1x HD Audio (Audio / Mikrofon)

HDMI mit VR-Unterstützung Lüfter Front: 2x 120/140 mm (optional)

Hinten: 1x 120 mm (inkl.)

Oben: 120/140 mm (1x 120 mm inkl.) Maximalmaße CPU-Kühlerhöhe: 161 mm

Grafikkartenlänge (Radiator montiert): 334 mm

Grafikkartenlänge (Radiator nicht montiert): 364 mm Staubfilter Front

Hintere Unterseite Wasserkühlungsoptionen Front: bis 280 mm

Hinten: bis 120 mm