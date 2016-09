IFA 2016 – Razer #3 Stargazer rundet Streaming-Setup ab

Auf der Internationalen Funkausstellung zeigte Razer neben der Ornata auch die neue Streaming-Webcam, die sie entwickelten.

Die Stargazer wurde von Razer speziell für Gamingaufnahmen und -streaming entworfen, gebaut und getestet. Zusammen mit großen Streamern wurde dank Feedback eine Cam mit 2 Linsen und einem Infrarotsensor gebaut, die nicht nur den 3-dimensionalen Raum erfassen, sondern auch Menschen und Objekte unterscheiden kann.

Dadurch kann sie bei 720p mit 60FPS und bei 1080p mit 30 FPS aufnehmen und aktiv den Hintergrund berechnen und ausblenden. Zusammen mit z.Bsp. XSplit und der Intel RealSense Technologie kann man damit auf einen Greenscreen, das ausleuchten, Chromakeyen und so weiter verzichten. In Echtzeit wird der Streamer und bis zu 3 weitere Personen erfasst und alles darum herum ausgeblendet.

Ausserdem kann man mit der Kamera Objekte in 3D einscannen, man kann eine Gestensteuerung entwerfen und sogar mit Mimik oder Augenbewegungen arbeiten, denn das alles kann die Kamera erfassen und verarbeiten. Dank dem Razer-eigenen SDK gibt es beinahe keine Grenzen.

Wie im Rundgang-Video der IFA zu sehen, wurde dies mit einer Roboterhand dargestellt, die Handgesten imitierte. Damit könnte man in Zukunft den Protesen natürliche Bewegungen beibringen und so nicht nur Gamern sondern Ärzten, Therapeuten oder auch Polizisten und Feuerwehrleuten helfen, denn via Gestensteuerung und Remote Control könnte man eine ganze Menge machen.

Mit der Stargazer Cam rundet Razer nun das Setup für Streamer ab. Sie derzeit vorbestellbar und kommt mit einer UVP von 169,99€ auf den Markt.

www.razerzone.com/stargazer

Schon vorher wurden mit dem SEIRĒN Mikrophon und den Mano’War Headset von Razer Produkte direkt von und für Streamer angeboten.

Das Seirēn ist ein Kondensator-Mikrophon mit USB-Anschluss. Dank Plug and Play kann man damit quasie sofort loslegen. Dank vier verschiedenen Kapseln kann man das Mic für Streams, Instrumente, Telefonkonferenzen oder auch Interviews und Gesang nutzen. Um das ganze gleich direkt zu überprüfen und sich nicht auf PC-interne Programme zu verlassen, kann man sein Headset/Kopfhörer direkt an den Latenzfreien Kopfhörereingang anschließen.

Das neue kabelgebundene Razer ManO’War soll sich dafür ideal eignen. Das 7.1 Headset kann sowohl analog über Klinke an das Mic oder den PC oder eine beliebige Konsole angeschlossen werden oder via USB mit Digital-Analog-Wandler betrieben werden um den 7.1 Sound voll auszukosten.

„Das Razer ManO’War 7.1 ist eine fantastische Ergänzung für jeden Gamer, aber insbesondere für solche, die sowohl am PC als auch an der Konsole spielen,“ sagt Min-Liang Tan, Razer-Mitgründer und CEO. „Es gibt derzeitig vermutlich kein vielseitigeres High-Performance-Headset auf dem Markt.“

Das neue ManO’War kommt Oktober 2016 mit einer UVP von 134,99€ in den Einzelhandel und ist ebenfalls bei Razerzone.com vorbestellbar.

http://www.razerzone.com/gaming-audio/razer-manowar-7.1