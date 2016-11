Mit dem Buch von Karnaca öffnete Bethesda ein Pop-up Buch-Video zu Dishonored 2 – Das Vermächtnis der Maske.

Wie hat alles begonnen und welche Ereignisse haben unsere Protagonisten nach Karnaca geführt.

Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske erscheint am 11. November 2016 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz für PlayStation 4, Xbox One und PC.