Destiny – Rise of Iron ab heute verfügbar

Die Eisernen Lords kommen und DEstiny wird ab heute mehr Content haben.

Mit dem neuen Inhalt stellt Destiny einen neuen Rekord an Vorbestellungen für Einzelerweiterungen auf.

Ab heute ist die Erweiterung Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords verfügbar und die Hüter müssen sich einen Platz in den Rängen der Lords verdienen.

Lange vor den Hütern gab es schon Beschützer der Erde: Die Eisernen Lords. Spieler müssen sich nun auf eine neue Reise begeben und dabei wieder einmal die Welt retten.Zusammen mit Lord Saladin kämpfen sie gegen das Böse, welches wieder einmal unsere Galaxie heimsucht.

Eric Hirshberg, CEO von Activision, kommentiert: „Das Erwachen der Eisernen Lords ist mit Abstand unsere meisterwartete Erweiterung für Destiny und kann von allen Einzelerweiterungen bisher die meisten Vorbestellungen verzeichnen. Das Erwachen der Eisernen Lords steckt voller unglaublicher, neuer Abenteuer, die Destiny-Spieler lieben werden. Mit unseren Partnern von Bungie wollen wir unbedingt die Spannung erleben, wie die Spieler die Verseuchten Lande erkunden, einen neuen Raid meistern, sich im Modus ‚Vorherrschaft‘ Gefechte liefern, gemeinsam einen neuen Strike angehen und die Suchen, Waffen und Ausrüstung entdecken, die es in Das Erwachen der Eisernen Lords gibt. Und mit Destiny – The Collection ist für Neueinsteiger jetzt der beste Zeitpunkt, in die unvergleichlichen Inhalte von Destiny einzutauchen.“