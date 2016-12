Der zombifizierte N & C Adventskalender – 9. Dezember

Heute wird es etwas gruseliger, blutiger und untot: Das 9. Türchen des Adventskalenders.

Mit großen Dank an Polyband dürfen wir heute 2 Editionen von Dead Rising: Endgame verlosen.

Der Film ist die Fortsetzung zu Dead Rising: Watchtower und bietet 90 Minuten Zombie Movie, die man sich ruhig mal „schenken“ kann. Im positiven Sinne.

Wir verlosen unter allen Teilnehmern je eine DVD und eine Blu Ray von Dead Rising: Endgame.

Schreibt eine Mail an mit dem Betreff „Tür 9“ an mystixx@newseule.de oder gewinnspiel@crimogames.de und ihr seid im Lostopf. Doppelt schreiben bringt nix 😉

Einsendeschluss ist der 11. Dezember, 16:00 Uhr.

Bitte schreibt uns auch euren Namen und Adresse, die Daten der Gewinner werden an die PR weiter geleitet und diese senden euch dann die DVD/Blu Ray zu, wir werden via soziale Netzwerke nur den Vornamen des/der Gewinner/in bekannt geben und ihn/sie per Mail benachrichtigen. Rechtswege sind ausgeschlossen, eine Auszahlung ist nicht möglich.