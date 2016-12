Der spendable N & C Adventskalender – 11. Dezember / 3. Advent

Es ist nichtmal Halbzeit im Adventskalender, aber dennoch der dritte Advent. Zeit wieder etwas schickes zu verlosen.

Im heutigen Türchen findet Ihr wieder etwas von Wargaming.

Aber dieses Mal gibt es ein ganzes Fan Set, bestehend aus:

Wargaming Community Tasche

Wargaming Community Shirt (L)

World of Warplanes Mauspad (Razer)

World of Tanks Cap

World of Tanks Button

World of Tanks Schlüsselanhänger

Die Teilnahme ist wieder über Gleam.io möglich, es gibt genau wie letztes Mal wieder verschiedene Aufgaben, die ein Los wert sind.

Der N & C Adventskalender – 3. Advent



Daten werden vertraulich behandelt, wir werden via soziale Netzwerke nur den Vornamen des/der Gewinner/in bekannt geben und ihn/sie per Mail benachrichtigen. Rechtswege sind ausgeschlossen, eine Auszahlung ist nicht möglich.