Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst Eins, nun Zwei, was haben wir für euch wohl dabei?

Heute gibt es ein größeres Bethesda Fan Paket. Die Macher von genialen Serien wie Fallout, The ELder Scrolls oder DOOM haben uns nicht nur ein volles Paket geschickt, sondern gleich zwei.

Wir verschenken daher ein komplettes Set mit einmal allem, was da so drin ist. Nur die Teilnahme läuft dieses mal etwas anders ab, dennoch gelten die selben Regeln.

Der geniale N & C Adventskalender – 04. Dezember/ 2. Advent



Daten werden vertraulich behandelt, wir werden via soziale Netzwerke nur den Vornamen des/der Gewinner/in bekannt geben und ihn/sie per Mail benachrichtigen. Rechtswege sind ausgeschlossen, eine Auszahlung ist nicht möglich.