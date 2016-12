Crush your Enemies – Kurzreview

Heute gibt es mal eine kurze Bewertung zu Crush Your Enemies.



Das Game kommt aus dem Haue Gambitious Inc und wurde zusammen mit Vile Monarch, den Schöpfern des Überraschungshits und Beleidigungssimulators Oh…Sir! und gleichzeitig das Kind der Liebe von den zwei einzigartigen Geistern hinter dem wohlwollend besprochenen This War of Mine, entwickelt.

Grafisch ist das Game zwar nicht der Knaller, aber das muss es auch nicht, denn die Comics und leichte Pixeloptik überzeugen trotzdem.

Die Sounds und die Musik sind wirklich in Ordnung und das Beste sind die Dialoge.

Mit der Zeit werden die Level immer anspruchsvoller und halten so den Spieler definitiv bei der Stange.

Für rund 10 Euro kann man hier für mehrere Stunden morden, plündern und abschlachten und sich ganz nach Herzenslust austoben.

Mehr Infos gibt es unter http://gambitious.com/games/crush-your-Enemies

Crush your Enemies bei Steam: http://store.steampowered.com/app/406850/?l=german