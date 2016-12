Crush Your Enemies erhält Update

Das barbarische CRUSH YOUR ENEMIES bekommt eine dritte Kampagne.

Das Update ist kostenfrei und kommt auf PC, Android und iOs.

Es bringt 11 neue Level, 4 Mehrspieler-Stages und Skirmish-Level mit mehr Einstellungsmöglichkeiten.

Crush Your Enemies ist das zweite Spiel von Vile Monarch, den Schöpfern des Überraschungshits und Beleidigungssimulators Oh…Sir!! The Insult Simulator und gleichzeitig das Kind der Liebe von den zwei einzigartigen Geistern hinter dem wohlwollend besprochenen This War of Mine.