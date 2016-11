Assassins Creed – Erster Teil der Jugendbücher erscheint

Mit „An Assassin’s Creed Series. Last Descendants. Aufstand in New York“ kommt der erste Teil einer ganzen Serie an Jugendbüchern.

Ab heute können Fans die Geschichten von Owen verfolgen. Von der Gegenwart kommt er in das New York des Jahres 1863, mitten im Bürgerkrieg.

Nach der Einführung der Wehrpflicht können sich reiche New Yorker vom Einsatz gegen die Südstaaten freikaufen. Wer arm ist, muss in die Schlacht und den sicheren Tod ziehen. Aufgebracht von diesen Ungerechtigkeiten, startet ein wütender Mob eine blutige Revolte.

Er will eigentlich die Unschuld seines Vaters beweisen, landet jedoch zu weit in der Vergangenheit. Und damit in den allseits tobenden Krieg der Templer und Assassinen.

„An Assassin’s Creed Series. Last Descendants. Aufstand in New York“ ist ab sofort für 12,99 € und als E-Book für 9,99 € überall im Handel erhältlich.