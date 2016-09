Agatha Christie – The ABC Murder für unterwegs

Microids und Artefact Studios bringen die Crime Story von Agatha Christie auf das Smartphone.

Bisher konnte man im Fall des ABC Mordes nur auf den Konsolen und dem PC ermitteln, aber seit gestern ist das Game auf für iOs und Android verfügbar.

Als Hercule Poirot muss man alle Fäden des Falles zusammenführen und mit brillanten Schlussfolgerungen die Mordfälle aufklären.

The game is available on iTunes Store and Google Play for $6.99.

Die Synchronisierung ist in Englisch und Französisch, die Untertitel aber auch in Deutsch verfügbar.